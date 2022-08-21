В Одесской области украинские военные обнаружили и обезвредили российскую морскую дрейфующую мину.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

Морскую мину ликвидировало специальное подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Власти Одесской области призывают местных жителей и гостей не посещать пляжи и не купаться в Черном море из-за минной опасности.

Ранее мы писали, как в Затоке (курорт под Одессой) на мине подорвались два человека. По информации Белгород-Днестровского горсовета, это произошло на базе отдыха "Рута". Мужчины отдыхали на побережье, игнорируя предупредительные знаки. Во время заплыва раздался взрыв.

Также "Страна" сообщала, что в Одессе мужчина подорвался в море на неизвестном взрывном устройстве. Взрывом ему оторвало голову. По данным ОК "Юг", трагедия случилась на одном из пляжей города.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".