В среду, 18 января, в Украине идет уже 329-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 17 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

18 января

06.50 В США в ближайшие дни готовятся объявить новый пакет оборонной помощи Украине.

Об этом в интервью CNN сообщил советник по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Предполагаю, что вы услышите, как США выделят дополнительную помощь в сфере безопасности, дополнительные вооружения и боевые возможности для Украины. Возможно, уже в конце этой недели", – сказал Кирби.

06.30 Воздушная тревога сейчас только в Луганской области и Крыму, где она не стихает уж более 200 дней.

06.00 В ближайшие дни Путин, вероятно, может объявить о второй волне мобилизации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своей аналитике.

По мнению американских аналитиков, Путин любит использовать символические даты для обращения, поэтому 18 января в день 80-летия советских войск, прорывающих нацистскую блокаду Ленинграда, он может воспользоваться возможностью, чтобы объявить мобилизацию либо войну с Украиной.

"Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных мероприятиях Путина, намеченных на середину января", - считает ISW.

Известно, что сегодня Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге.