Алексей Арестович, один из самых известных спикеров Офиса президента, заявил, что написал заявление об уходе с поста внештатного советника ОП.

Очевидно, это следствие скандала, вызванного предположением Арестовича, что российская ракета, попавшая в дом в Днепре и убившая более 40 людей, была перед этим сбита ПВО Украины.

Версия Арестовича вызвала бурную критику в соцсетях, тем более что командование Воздушных сил ВСУ ее официально опровергло.

Многие обвиняют Арестовича, что он дал возможность России отвести от своих военных прямое обвинение в ракетном ударе по жилому дому, повлекшем десятки жертв среди мирного населения.

Арестович поначалу настаивал на своей версии, но затем назвал свои слова "ошибкой" и спустя некоторое время опубликовал в соцсетях заявление об увольнении.

В Офисе президента эту просьбу оперативно удовлетворили.

Что теперь ждет Арестовича, разбиралась "Страна".

Роковое заявление

Мы уже писали о подоплеке очередного, но на этот раз очень серьезного скандала вокруг Арестовича. На днях советник ОП во время традиционного видеоинтервью Марку Фейгину заявил, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. Погибли более 40 человек.

Возможно, если бы не масштаб трагедии, то на слова Арестовича обратили бы мало внимания. Но в этот раз его версия получила широчайший общественный резонанс. Многим показалась, что она как бы снимает часть вины с военных РФ, перекладывая его на украинскую ПВО: из нее выходило, что если бы ракету не сбивали, то она не упала бы на жилой дом.

Собственно, в российских СМИ и даже в заявлениях официальных лиц (Пескова и представителя России в ООН) слова Арестовича так и подавались. Хотя сам советник ОП заявлял, что даже если российскую ракету сбило ПВО, то это не снимает с РФ вины за жертвы среди мирного населения, так как если б не было запуска ракеты, то и не было бы жертв.

Командование Воздушных сил ВСУ оперативно опровергло версию о ПВО и заявило, что ракеты типа Х-22, одна из которых попала в дом в Днепре, пока не удается сбивать. Правда, это заявление противоречило сводкам, в которых упоминалось об уничтожении именно таких ракет в прошлом году. Но в Воздушных силах пояснили их появление "ошибкой из-за спешки".

После разразившегося скандала, Арестович сначала стоял на своем, правда, уточняя, что надо было, мол, комментировать "корректнее" - с упором на предположительном характере вывода.

Потом он заявил, что внутри Украины против него развернули кампанию при участии оппозиции Порошенко, подыгрывая россиянам.

"Кто забил эфир на сутки "Арестовичем", затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?", - написал Арестович в соцсетях.

Правда, версия, откуда он узнал информацию о ракете ПВО, которую он рассказал не внушала особого доверия (якобы ему об этом сообщил некий знакомый, который стал свидетелем произошедшего). Поэтому обсуждались ряд версий почему он сделал это заявление. Первая - он по какой-то причине выдал в эфир недостоверную информацию. Например, мог просто что-то напутать. Вторая - он получил информацию о сбитии ракеты из официальных источников и сообщил ее Фейгуну, не подумав о резонансе. А когда появилось опровержение от командования Воздушных сил и начался скандал, придумал историю о своем знакомом.

Так или иначе, но уже в понедельник Арестович признал, что совершил "серьезную ошибку".

17 января Арестович опубликовал в соцсетях фотокопию заявления об уходе с должности.

"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - сообщил он.

Интересно, что, комментируя нынешнее свое заявление об уходе, Арестович напомнил о своем предыдущем решении уйти из ОП, когда отказался от сразу от двух должностей: советника Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Причем случилось это ровно год назад - 17 января 2022 года.

"Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз", - многозначительно написал Арестович в комментарии к своему посту об увольнении. При этом в другом же комментарии он даже предположил, что "будет в этот раз": "Так может мир настанет. Чего волноваться?".

В тот же день, как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, Арестовича уволили.

Молчание Банковой

В этой истории бросается в глаза несколько моментов.

Во-первых, никто в ОП не встал на защиту Арестовича, который оставался одним из голосов Банковой на протяжении почти года войны - причем в сложнейшие первые дни после вторжения.

"Это, конечно, красноречивый факт. Человеке более 300 дней войны очень эффективно отработал на своем месте и в своей роли. Но когда он ошибся, никто не выступил в его защиту из власти, которую он поддерживал, защищал все это время. Эта ситуация показывает, что в команде Зеленского не прощают ошибок и особенно тем людям, которые не являются элементом закулисных отношений, образно говоря, частью "семьи", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Правда, при этом никто публично Арестовича из представителей власти не осудил. Все ее основные спикеры просто обошли молчанием тему.

Судя по всему, в Офисе президента ее посчитали крайне неудобной для себя, а потому решили просто не комментировать и решить вопрос отставкой Арестовича.

По данным "Страны", написать заявление об отставке Арестовичу крайне настоятельно посоветовали с Банковой.

Во-вторых, очень сильной была атака на Арестовича со стороны сил, оппонирующих ОП и лично Зеленскому, среди которых действительно были и спикеры "Евросолидарности" Порошенко.

"В стране с нормальной властью Арестовичу, Подоляку или Тимошенко (советник руководителя ОП Михаил Подоляк и замглавы президентского офиса Кирилл Тимошенко - Ред.) никто бы позволил распространять собственные безграмотные выдумки о военных инцидентах. Это дело военных, а не коррумпированных пиарщиков, для этого существует военная цензура" - написал на своей странице в Фейсбуке член парламентской фракции "Евросолидарности" Николай Княжицкий.

А его коллега по фракции Алексей Гончаренко объявил сбор подписей под требованием уволить Арестовича.

Дело, впрочем, не только в работе Арестовиче на ОП.

"Критикуя Арестовича, недовольные нынешней властью в его лице критикуют главу ОП Ермака, самого Зеленского и вообще всю систему власти. Зеленский никогда для них не был своим и не будет. Но есть еще один момент по этим кругам и Арестовичу. Этот популярный спикер не вписывается в их картину мира. Он говорит об агрессии России, но на русском языке, утверждая, что это язык не только врага, но и украинского солдата. При том, что те группы, о которых мы говорим, распространяют другой нарратив - что война дала карт-бланш на то, чтобы полностью распрощаться с русским языком и культурой. И тут известный и даже популярный Арестович своими заявлениями о русском языке как "активе Украины" встает у них на пути и вызывает хейт", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Тормозов.нет

О том, как себя идеологически позиционирует себя Арестович можно поговорить отдельно.

О его высказываниях в защиту русского языка, прав русскоязычных и русской культуры "Страна" не раз писала. Арестович вообще известен заявлениями, за которые многим видится претензия на политически большую роль, чем просто спикер пусть даже ОП.

Он, например, говорил, что Украина после победы должна занять ключевую роль в Восточной Европе, заняв место России, и задавать мировые тренды. Арестович также сказал, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты - правда, если нынешний глава государства не пойдет на второй срок.

Не исключено, что на подобные заявления его вдохновила известная популярность в обществе - эдакое головокружение от успехов. Но были и те, кто считает, что Арестович все говорил по заданию Банковой, заинтересованной с его помощью охватить бОльшую часть электората на будущих президентских и парламентских выборах.

Эта версия никуда не исчезла и после отставки Арестовича.

"Не исключено, что и сегодня он действует по согласованию с ОП. Не связанный больше с Банковой, он займется русскоязычным электоратом, который после запрета ОПЗЖ и других идеологически близких ей партий остался без своей политической силы. Зеленский, дрейфуя в ультрапатриотическую сторону, уже не сможет его освоить. Попробует Арестович. А по сути это будет просто другая колонна Банковой", - рассуждает эксперт Карасев.

К слову, Арестович продолжил и после отставки проводить эфиры у Фейгина в том же формате. То есть, появляться в публичном поле ему на Банковой не запретили.

Карасев также напоминает, что по закону осенью этого года должны состояться парламентские выборы, тогда возможный уход Арестович в политику выглядит "логичным". При том что "ситуация на фронте неопределенная", отмечает Карасев. А потому трудно сказать - состоятся ли выборы в этом году. Если война будет продолжаться в своей нынешней активной фазе, то вряд ли.

Как считает политолог Руслан Бортник, Арестович оказался в двоякой ситуации.

"После скандала теперь уже экс-советник ОП потерял в репутации, а в результате увольнения - доступ к непубличной информации, в том числе военного характера. С другой стороны у него развязаны руки, и он начнет уже активнее себя позиционировать и строить политическую карьеру", - комментирует эксперт "Стране".

По его мнению, у Арестовича есть потенциал, в том числе электоральный (как говорит социология) завести партию с собой в составе в Верховную Раду.

Однако есть большие сомнения в том, что это нужно Банковой. А без ее отмашки вряд ли что-то у Арестовича получится сделать мастштабное.

"Невозможность политической конкуренции при подконтрольном власти телевидении, фактической цензуре и других ограничениях не даст, вероятно, ему развернуться. Арестович окажется в том же положении, что и Петр Порошенко и другие видные украинские политики. Не думаю, что для его сделают исключение. Хотя подготовительной базой для будущего старта он, наверное, сможет заняться", - полагает Бортник.

В свою очередь народный депутат от провластной "Слуги народа" Максим Бужанский спрогнозировал, что без "привязки" к ОП Арестович будет еще более активен политически.

"Неприятный сюрприз для тех, чья жизнь, как мы заметили в эти несколько дней, завязана на Арестовича. Будучи уволенным, он перестает быть связанным формальной служебной этикой. Тормозов.нет, может случайно переехать", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале.

В тоже время, в политических кругах не исключают и совсем другого варианта - то, что Арестовича могут обвинить в работе на Россию, возбудить уголовное дело и даже отправить в тюрьму.

"После заявления о ПВО в Днепре у многих в Офисе президента был шок и вполне серьезно обсуждалась версия, что Арестович работает на РФ. Никаких доказательств этому пока не нашли и многие на Банковой полагают, что это конспирология. Но, тем не менее, эта версия среди прочих обсуждается. И если будут еще подобные залеты, то Арестовичу могут и подозрение впаять. Я такого варианта не исключаю. Арестович был очень полезен как спикер Банковой, который филигранно проводил необходимую во время войны информационную линию, осуществляя как бы "психотерапию" общества. Но если он теперь займется больше своей сольной политической карьерой - то для Офиса президента он перестанет быть полезным, а станет, в известной степени, опасным. Как и любые другие видные политические фигуры. Можно много говорить о том, что Арестовича могли отрядить на Банковой окучивать избирателей юго-востока, но это теория, которая может не пройти испытание практикой. Потому что он воспринимается в первую очередь как член команды Зеленского и его поклонники это, в значительной степени, избиратели Зеленского. А значит, если он пойдет на выборы со своей партией, то отберет голоса у партии президента. Поэтому будущее Арестовича может сложиться очень по разному", - говорит источник, близкий к Банковой.

Надо полагать, все эти версии пройдут проверку на достоверность в ближайшем будущем. Понятно, что если Арестович продолжит появляться в национальном телемарафоне, значит, он сохранил связь с Банковой, так как туда пускают только "своих" или по договоренности. Новые лица вокруг него тоже покажут, возможно, с какой группой влияния он нашел общий язык.

Разговоры, что Арестович обрел поддержку своим политическим планам среди части украинской элиты уже ходят в политкругах. Рано или поздно эта интрига разрешится.