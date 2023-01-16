"Я совершил серьезную ошибку". Арестович обвинил Москву и Порошенко в волне хейта за слова о ПВО в Днепре
Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свои слова о том, что ракета, упавшая на дом в Днепре, была сбита ПВО.
"Я совершил серьезную ошибку", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.
При этом он заявил, что эта ошибка не стоила той волны, которая была поднята, и не имела юридических последствий.
По мнению Арестовича, для разгона темы была использована ботосеть.
"Это была организованная кампания", - считает Арестович.
Он дал понять, что кампанию раскручивали одновременно Москва и оппозиция Порошенко.
"Наша "прости господи оппозиция" провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина", - сказал советник Офиса президента.
"И у меня вопрос - не является ли это синхронной кампанией", - добавил Арестович.
Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, откуда он узнал информацию о том, что российская ракета упала на жилой дом в Днепре после того, как ее сбила украинская ракета ПВО. По словам, Арестовича, об этом ему сказал "товарищ, бывший ПВОшник".
После заявления Алексея Арестовича о сбитой ПВО ракете в Днепре против него поднялась волна хейта. В итоге Арестович отозвал свои извинения и заявил, что "не так страшні московські воші, як українські гнiди".
Тем временем в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арестовича после его слов о ПВО в Днепре.