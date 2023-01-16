Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свои слова о том, что ракета, упавшая на дом в Днепре, была сбита ПВО.

"Я совершил серьезную ошибку", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.

При этом он заявил, что эта ошибка не стоила той волны, которая была поднята, и не имела юридических последствий.

По мнению Арестовича, для разгона темы была использована ботосеть.

"Это была организованная кампания", - считает Арестович.

Он дал понять, что кампанию раскручивали одновременно Москва и оппозиция Порошенко.

"Наша "прости господи оппозиция" провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина", - сказал советник Офиса президента.

"И у меня вопрос - не является ли это синхронной кампанией", - добавил Арестович.

Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, откуда он узнал информацию о том, что российская ракета упала на жилой дом в Днепре после того, как ее сбила украинская ракета ПВО. По словам, Арестовича, об этом ему сказал "товарищ, бывший ПВОшник".

После заявления Алексея Арестовича о сбитой ПВО ракете в Днепре против него поднялась волна хейта. В итоге Арестович отозвал свои извинения и заявил, что "не так страшні московські воші, як українські гнiди".

Тем временем в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Арестовича после его слов о ПВО в Днепре.