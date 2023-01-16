В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента после его заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, якобы была сбита украинской системой ПВО.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Также он потребовал официального заявления от Банковой о том, что "фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения" к ее позиции.

Кроме того, Гончаренко сообщил, что отправил депутатское обращение главе СБУ.

"Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО – то, что отвечает критериям государственной измены", – написал он.

Напомним, в день трагедии в Днепре Арестович заявил следующее: "Ее (российскую ракету - Ред.) сбили, она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала".

Также мы писали, что Воздушные силы опровергли версию, высказанную Арестовичем. И заявили, что сбивать ракеты Х-22, которой был нанесен удар по многоэтажке, вообще не в состоянии (это, по данным военных, смогут сделать только ЗРК западного производства, которые еще не поставлены в Украину).

После этого Арестович объяснил заявление о сбитии ракеты над Днепром и принес извинения. Впрочем, позже он их отозвал.