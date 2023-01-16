Бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель главы МИД Андрей Мельник выпустил сразу несколько постов с критикой немецких политиков.

Записи появились в Твиттере.

Во-первых, дипломат потребовал, чтобы премьер-министр немецкой земли Мекленбург - Передняя Померания и член одной из двух крупнейших партий ФРГ СДПГ Мануэла Швезиг, выступающая за сотрудничество и диалог с РФ, "посмотрела в глаза погибшим в Днепре".

"Привет, Мануэлла Швезиг. Посмотрите в глаза этой матери, которую хладнокровно убили в Днепре ваши российские партнеры. И если вы не хотите войти в историю как человек, который сделал возможным это варварство, прекратите блокировать немецкое оружие", - написал дипломат.

Также Мельник раскритиковал Германию из-за отсутствия поставок в Украину танков.

Он опубликовал скриншот интервью депутата Бундестага Ральфа Стегнера, который заявил в контексте темы поставок оружия, что "наши интересы не идентичны с украинскими", и поинтересовался, не совпадают ли интересы Германии с российскими.

Ранее "Страна" писала, что преемник Мельника, новый посол Украины в Германии Алексей Макеев, тоже критикует и поучает Берлин по поводу поставок оружия Украине.

Между тем Мельник, покидая Берлин признался, что сожалеет о некоторых своих скандальных заявлениях и что делал их на эмоциях.