Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник признался, что значительную часть скандальных публикаций в Twitter он сделал на эмоциях, а не по расчету.

Об этом Андрей Мельник заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты", - сказал бывший посол Украины в ФРГ.

Напомним, одним из последних скандальных высказываний Андрея Мельника стал его ответ Илону Маску, предложившему мирный план по Украине, который подразумевал проведение выборов в регионах Украины, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставление Крыма в составе России.

"Теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е@аную дерьмо-"Теслу", - написал Мельник.

Кроме того, он добавил: "Отъ@бись – мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск".

Ранее мы писали, что Андрей Мельник резко отреагировал на заявление немецкого политолога Йоханнеса Варвика по поводу преимущества России в войне с Украиной.

"Непопулярное мнение: пошел на х...", - ответил Мельник.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что стоит за отставкой посла Украины в Германии Андрея Мельника.