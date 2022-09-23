Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии.

Указ о новом назначении опубликован на официальном сайте президента Украины.

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками.

Его скандальный предшественник Андрей Мельник был отозван из Германии Владимиром Зеленским 9 июля после семи лет работы в Берлине, который запомнились громкими "наездами" посла на немецких политиков.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что потери РФ в 5 раз превышают украинские, составляющие 50 бойцов в день.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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