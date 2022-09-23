Алексея Макеева назначили послом Украины в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии.
Указ о новом назначении опубликован на официальном сайте президента Украины.
С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками.
Его скандальный предшественник Андрей Мельник был отозван из Германии Владимиром Зеленским 9 июля после семи лет работы в Берлине, который запомнились громкими "наездами" посла на немецких политиков.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, что потери РФ в 5 раз превышают украинские, составляющие 50 бойцов в день.
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