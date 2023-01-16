Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате ракетной атаки по жилому дому в городе, которая унесла жизни уже 40 человек, 236 квартир полностью разрушены.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра в понедельник, 16 января.

"Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь. Также многие люди и волонтеры приносят еду и теплые вещи", - заявил он.

Он добавил, что после взрыва к спасателям поступило 46 сообщений о пропавших без вести. В настоящее время 34 человек ищут под завалами.

Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд.

Также сообщалось, что у Путина впервые прокомментировали удар по многоэтажке в Днепре.

Кроме того, мы писали, что появилось фото погибшей после удара по дому в Днепре 15-летней девочки.