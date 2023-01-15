Советник Офиса президента Алексей Арестович ещё раз вернулся к теме своего вчерашнего эфира у Марка Фейгина, где он заявил о том, что российскую ракету, упавшую на дом в Днепре, сбила украинская система ПВО.

Он заявил, что сказал все все правильно, а по поводу своих критиков вспомнил пословицу "Не так страшні московські воші, як українські гнiди".

Соответствующий пост Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.

"Я отозвал извинения. Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".

Т. е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.

Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:

- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..

Более того. Они заставили оправдываться командование Воздушных сил.

А вот когда целое армейское командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.

Так кто же на самом деле "навредил"? Ась?..

Кто забил эфир на сутки "Арестовичем", затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?", - написал советник Офиса президента.

Напомним, командование Воздушных сил ВСУ опровергло заявление Алексей Арестовича о том, что российская ракета упала на многоэтажку в Днепре после того как была поражена силами ПВО.

Командование утверждает, что удар был нанесен ракетой X-22, запущенной из Курской области, и "в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет". Также в заявлении говорится, что при применении ракет такого типа отклонение от цели может составлять сотни метров.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович рассказал, откуда он узнал информацию о том, что российская ракета упала на жилой дом в Днепре после того, как ее сбила украинская ракета ПВО. По словам советника Офиса президента, об этом ему рассказал "товарищ, бывший ПВОшник".

Тем временем количество погибших после ракетного удара РФ по дому в Днепре выросло до 23 человек.