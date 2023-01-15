Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, откуда он узнал информацию о том, что российская ракета упала на жилой дом в Днепре после того, как ее сбила украинская ракета ПВО.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", - сказал Арестович.

По его словам, более корректно было бы подать информацию в эфире у Фейгина так: "есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия - прямое попадание в дом".

Но, как сказал Арестович, он отвлёкся и был уставшим.

"А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир. Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию", - сказал советник Офиса президента.

В то же время, он дал понять, что и дальше будет говорить вещи, которые может быть неприятно слышать.

"Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли. Поэтому, я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определённых их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого. Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов", - сказал Арестович.

Напомним, командование Воздушных сил ВСУ опровергло заявление Арестовича о том, что российская ракета упала на многоэтажку в Днепре после того как была поражена силами ПВО.

Командование утверждает, что удар был нанесен ракетой запущенный из Курской области ракетой Х-22 и "в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет". Также в заявлении говорится, что при применении ракет такого типа отклонение от цели может составлять сотни метров.

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