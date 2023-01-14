Ракета, которая обрушила подъезд многоэтажки в Днепре, была сбита украинской ПВО.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина.

"Ее сбили, она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала", - сказал Арестович.

Ранее в командовании Воздушных сил заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22. О том, что ее сбила ПВО, военные не упоминали.

Тем временем в Днепре уже двенадцать погибших после обвала многоэтажки. Мы публиковали видео, как разбирать завалы помогают даже дети.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.