Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста советника Офиса президента
Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности.
Об этом 17 января он написал у себя в Facebook, прикрепив в подтверждение своих слов заявление на имя главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - объяснил он свои действия.
Напомним, вечером 14 января Арестович заявил, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО.
Это вызвало скандал и опровержения со стороны военного командования, где утверждают, что российская ракета летела прямо в жилой дом и не сбивалась.
Сперва Арестович продолжал настаивать на своей версии, но вчера заявил, что "совершил серьезную ошибку".
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