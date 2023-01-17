Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности.

Об этом 17 января он написал у себя в Facebook, прикрепив в подтверждение своих слов заявление на имя главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - объяснил он свои действия.

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО.

Это вызвало скандал и опровержения со стороны военного командования, где утверждают, что российская ракета летела прямо в жилой дом и не сбивалась.

Сперва Арестович продолжал настаивать на своей версии, но вчера заявил, что "совершил серьезную ошибку".

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