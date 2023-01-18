В Броварах под Киевом сегодня утром на здание детского сада рухнул вертолет ГСЧС, в котором находилось руководство МВД.

По уже подтвержденным данным, погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

В целом погибли и ранены десятки человек, в том числе много детей, которые, вероятно, были в этом детском саду или поблизости.

Что произошло

По сообщениям свидетелей, трагедия произошла в 8 утра.

На опубликованных видео первых минут после случившегося слышны крики людей и видно, что на улице в это время находилось немало жителей. При этом обломки вертолета разбросаны по всему двору и происходит масштабный пожар.

Сперва губернатор Алексей Кулеба заявил, что ЧП произошло рядом с детским садом и жилым домом. В саду в это время были дети, их оперативно эвакуировали.

Однако впоследствии стало ясно, что вертолет рухнул непосредственно на детский сад, который и получил наибольшие повреждения. Это уже официально подтвердил и президент.

Снимок детсада, сделанный уже после тушения пожара и эвакуации детей

Некоторые свидетели трагедии говорили, что вертолет упал на дом.

"Вижу такой шар и полетело на тот дом. Вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все", - описывает последние минуты перед авиакатастрофой местный житель.

На опубликованных фотографиях сгоревший вертолет действительно лежит непосредственно у подъезда жилого дома, однако сам дом не пострадал. Вероятно, обломки рухнули у дома уже после того, как вертолет обрушился на детский сад.

В 14-этажке выбиты стекла и повреждены три легковых авто.

В Офисе президента также заявили, что вертолет рухнул на объект социальной инфраструктуры. То есть на детский сад.

Видео показывают, как в первые минуты после случившегося горел детский сад и масштабные разрушения внутри.

Жертвы

По последней официальной информации, сообщается о 15 погибших (ранее была информация о 18), и травмировании 25 человек (15 взрослых и 10 детей). Сообщают, что данная информация требует уточнения.

Кроме трех руководителей МВД, погибли их помощники, два пилота и трое детей. Ранения получили еще 29 человек, из них 15 детей.

В ГСЧС сообщили состав экипажа - 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и 3 члена экипажа ГСЧС.

Очевидно, что многие пострадавшие были жителями Броваров и стали жертвами падения на них вертолета и обломков.

Свидетельницей катастрофы стала воспитательница этого детского сада. По ее словам, все произошло в 8 утра, то есть в то время, когда детей только приводили родители. Случись это немного позже, жертв среди детей могло быть на порядок больше.

"Сначало гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв. Все эвакуировались в укрытие быстренько. Мы успели принять четверо деток и сразу родители их забрали", - рассказала девушка.

Версии случившегося

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что рухнул вертолет модели Super Puma, переданный Францией. Такие вертолеты есть у всех силовых структур - пограничников, МВД и Нацгвардии.

Данный вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54).

Причины трагедии пока достоверно неизвестны.

Советник погибшего министра Антон Геращенко говорит, что пока рано говорить, была ли это диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов. Над этим работает следствие, причины обещают озвучить вскоре. Также будет создана государственная комиссия для определения причин происшествия.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет выполнял задание ГСЧС, и подтвердил предположение журналиста, что вертолет выполнял спасательную операцию.

Позже в Офисе президента заявили, что Монастырский летел в одну из горячих точек.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", - заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вертолет долгое время летел на низкой высоте, добавил замглавы начальника полиции Киевской области Андрей Небытов.

Исходя из этого нельзя исключать, что он задел некий объект от чего и произошла авария.

В то же время свидетельница авиакатастрофы в Броварах описывает последние мгновения перед крушением вертолета.

По ее словам, он уже горел, прежде чем врезаться в здание детсада.

"Кружил, горел и полетел в эту сторону. Я так поняла, он выбрал объект самый маленький, потому что там - двухэтажное здание, а здесь - десятиэтажное. Это - детский садик", - сказала она на видео, которое публикует "Суспильне".

Отметим, что если вертолёт действительно горел перед падением, то это может указывать как на пожар на борту по какой-то причине, либо поражение из ПЗРК. Хотя в последнем случае должен был быть виден запуск ракеты, но никто из свидетелей об этом не сообщал. Нет пока и подтверждающих видео ни запуска ракеты, ни пожара на вертолёте перед падением.

В телеграм-каналах опубликовали видео предположительно с этим вертолетом, летящим в районе Броваров. Но подтверждений официальных, что это та самая машина, нет.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.