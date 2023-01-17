Жертв попадания ракеты в жилой дом в Днепре может быть больше 50.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов в интервью журналисту Василию Голованову.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – заявил Филатов.

Напомним, на данный момент погибшими считаются 45 человек. Среди них шестеро детей. При этом разборы завалов уже завершились.

Власти обещали, что лишившиеся жилья из-за ракетного удара по Днепру получат компенсацию до миллиона гривен.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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