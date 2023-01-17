В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте дома, который обрушился из-за удара российской ракеты.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в телеграм-канале.

По последним данным на 13:00, погибли 44 человека, травмированы - 79 человек.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в Днепре на месте ракетного удара завершены. Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, было получено 47 сообщений о пропавших лицах, 23 из них были установлены как погибшие, 4 человека найдены живыми у родственников и в больницах.

Как писала "Страна", Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.

Напомним, генсек ООН осудил ракетный удар РФ по многоэтажке в Днепре. По словам Антониу Гутерриша, нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право.

Ранее в ООН назвали число погибших гражданских лиц в Украине с начала 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.