Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российский ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 44 человека.

Об этом говорится в заявлении спикера генсека, опубликованном на сайте ООН.

"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратиться. Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования семьям жертв атаки в Днепре и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении от 16 января.

Ранее в ООН назвали число погибших гражданских лиц в Украине с начала 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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