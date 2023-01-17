Британская разведка в новой сводке рассказала подробности массированной ракетной атаки РФ 14 января, в результате которой погибло по меньшей мене 40 человек, находившихся в многоэтажке Днепра, куда прилетел снаряд.

Об этом Минобороны Британии сообщает в своем Twitter.

В Лондоне отмечают, что в этот день Россия возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре впервые примерно за 15 дней. И как и в случае предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия в первую очередь нанесла удар по украинской электросети.

"Большая противокорабельная ракета AS-4 Kitchen (Х-22 - Ред.), запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3, с высокой долей вероятности поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибло не менее 40 человек. Россия ложно предположила, что виновата украинская ракета ПВО", - сообщает британская разведка.

В Минобороны Британии отмечают, что ракеты Х-22 неточны при использовании против наземных целей, поскольку их радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах. И аналогичный тип оружия был причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе при ударе по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.

"Хотя некоторые ракеты, такие как Х-22, непригодны для высокоточного удара, данные войны в Украине показывают, что дисфункция российского потенциала дальнего удара более глубока", - делает вывод разведка.

В Минобороны Британии считают, что скорее всего, россиянам сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений.

Как писала "Страна", советник Офиса президента Алексей Арестович признал, что "совершил серьезную ошибку", заявив о том, что трагедия в Днепре могла произойти с участием украинской ПВО. При этом Арестович обвинил Москву и Порошенко в волне хейта за свои слова о ПВО в Днепре.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Днепре обломки многоэтажки после ракетного удара разобраны на 90%, 25 жителей дома все еще разыскиваются.

Тем временем война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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