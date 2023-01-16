Украина, вероятно, сохраняет позиции в Соледаре "перед лицом продолжающихся атак ЧВК "Вагнер". На выходных там продолжались ожесточенные бои.

Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.

Также в британской разведке сообщают о боевых действиях в районе Кременной Луганской области, заявляя, что они "характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности", однако ВСУ там продолжает постепенное продвижение к окраинам Кременной.

Ключевой задачей для обеих сторон в разведке Британии называют "создание подразделений пока незадействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов".

Напомним, вчера командир с позывным "Мадьяр" сделал заявление об отходе ВСУ из Соледара, а в Минобороны заявили, что за город продолжаются бои.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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