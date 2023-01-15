Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в воскресенье, 15 января, в котором заявил, что бои за Соледар еще продолжаются.

"Битва за Соледар, за Бахмут продолжается без какой-либо передышки и остановки", - заявил он.

По словам президента, эти бои важны с точки зрения нанесения потерь российской армии.

Отметим, что сегодня ряд украинских источников заявил об оставлении западных окраин Соледара, где еще сопротивлялись ВСУ.

В том числе о выходе за пределы города сообщил один из главных ньюсмейкеров по Соледару, командир с позывным "Мадьяр".

Ранее мы писали, что журналист Юрий Бутусов сообщил об уходе украинских войск из жилых районов Соледара.

Кроме того, в американском "Институте изучения войны" считают, что ВСУ не удерживают позиции в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.