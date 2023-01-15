ВСУ, вероятно, не удерживают позиции в Соледаре Донецкой области, несмотря на заявления Украины.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны" в утренней сводке.

Таким образом эксперты комментируют видео с украинским флагом над шахтой на самой западной окраине Соледара.

"На видео нет ни украинских, ни российских сил вблизи флага. Геолокация видеозаписи показывает, что, хотя заявленная украинская позиция может находиться в административных границах Соледара, эта позиция не находится в самом населенном пункте", - пишет "Институт".

Организация предполагает, что украинские силы удерживают некоторые позиции за пределами Соледара - в частности, на западной стороне трассы Т0513, которая ведет в Северск.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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