Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляет, что в субботу, 14 января, за Соледар продолжаются жестокие бои.

По ее словам, противник несет огромные потери.

В России, напомним, еще вчера заявили, что полностью захватили город.

Российские Telegram-каналы пишут, что ещё продолжаются бои на окраине города - в районе станции Соль, которая административно относится к Соледару.

Тем временем советник Министерства обороны Британии на условиях анонимности заявил корреспонденту Financial Times, что "мясорубка" под Бахмутом и Соледаром позволит Украине, вооружившись западной бронетехникой, начать мощное контрнаступление.

Он сравнил эту ситуацию с обороной Северодонецка, который не имел большого военного значения. Тем не менее, украинские войскам упорно обороняли его - в итоге измотали соперника и смогли организовать мощное контрнаступление в Харьковской области.

"С чисто военной точки зрения стратегия "Северодонецк 2.0" хороша для Украины - при условии, что бой обходится российским войскам непропорционально дороже, чем украинской армии", - прокомментировал это высказывание для FT старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Но ситуация далеко не так однозначна.

"Украинцы несут потери каждый день. Россия рассчитывает, что у Украины ресурсы закончатся раньше. Возможно, что впереди тяжелые времена. Украинцы не пуленепробиваемые", - цитирует газета анонимного "западного" чиновника (вероятно, британского).

"Может получиться так, что украинцы сами увязнут под Бахмутом - оборона в городских условиях чревата многими жертвами. Российская стратегия может оказаться не такой глупой, как кажется", - предупреждает в интервью FT эксперт по городскому бою из Уорикского университета Энтони Кинг.

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ опубликовали видео с украинским флагом на западе Соледара.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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