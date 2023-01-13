Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации в Соледаре. По его словам, город не контролирует ни одна из сторон, идут городские бои.

Об этом он сообщил Le Monde.

"Ситуация очень тяжёлая. Это битва при Вердене 21-го века. Россияне выпускают из тюрем преступников, которые умирают, как только добираются до линии фронта. Их тела оставлены на месте, их даже не извлекают, человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. Но перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует. Соледар - это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но не контролируют. Ситуация сложная, но мы преследуем одну и ту же цель в этой войне – освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины", - сообщил Ермак.

Напомним, сегодня в ВСУ опровергли заявление Минобороны РФ о захвате Соледара. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, бои идут в городе, украинские войска держат оборону против противника.

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