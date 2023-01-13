Боец ВСУ с позывным "Мадьяр" заявляет, что украинская армия продолжает бои в Соледаре, а по некоторым направлениям ей удалось оттеснить "вагнеровцев".

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в соцсетях.

"Перестаньте поддерживать тот срач и пропаганду русскую, касаемо Соледара, отброса войск ВСУ от него на неустановленную дистанцию. Идут ожесточенные бои прямо сейчас, сегодня, в пятницу, 13 декабря 14:13 мы над центром Соледара. Видите церковь? Видим все передвижения врага", - сказал военный.

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило о захвате Соледара. Однако это заявление уже опровергли в ВСУ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, бои идут в городе, украинские войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других спецподразделений.

Ранее свое мнение о ситуации в Соледаре обнародовал Институт изучения войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.