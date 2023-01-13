Украинские подразделения все еще находятся на окраинах Соледара. Решение об отступлении украинских войск из города будет принято в ближайшие дни.

Об этом сообщил CNN дислоцированный в Бахмуте капитан Первой бригады спецназа Украины Тарас Березовец.

Десантники 77-й и 46-й бригад "все еще находятся на западной окраине Соледара", сказал Березовец. Однако, добавил он, оставаться в Соледаре не имеет военного смысла, поскольку он полностью разрушен.

"Нет ни одного здания, которое уцелело бы от российских обстрелов", - рассказал Березовец.

По его словам, боевой дух передовых подразделений остается высоким, но в ближайшие дни примут решение об отступлении. Теперь подразделения видят свою задачу в том, чтобы продержаться как можно дольше и уничтожить как можно больше бойцов ЧВК "Вагнер".

Березовец сообщил, что за последние две недели большая часть уличных боев в Соледаре происходила между ВСУ и небольшими отрядами из четырех-восьми боевиков из "Вагнера".

Березовец считает, что уход из Соледара не повлияет на способность украинских сил снабжать Бахмут, который находится в нескольких километрах к юго-западу.

Он добавил, что две основные дороги в Бахмут остаются под контролем украинцев, а истребители ВСУ в пятницу атаковали российские позиции вблизи Бахмута.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Соледар не контролирует ни одна из сторон, идут городские бои.

В ВСУ также опровергли заявление Минобороны РФ о захвате Соледара.