В Министерстве обороны России заявили, что в операции по взятию Соледара участвовали различные подразделения российской армии, но штурм городских кварталов вела ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Минобороны РФ.

Отметим, что при первом сообщении ведомства о взятии Соледара об участии бойцов ЧВК "Вагнер" не говорилось. Вместо этого в Минобороны РФ заявили, что захват Соледара стал возможен благодаря подразделениям ВДВ, "совершившим скрытый маневр" и блокировавших город с севера и юга.

В связи с этим заявлением российского ведомства куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что у "Вагнера" пытаются "украсть победу". Кроме того, Пригожин дал понять, что считает своих недругов внутри России более опасным противником для ЧВК, чем американцев.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что из себя представляет ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин и какие у них планы.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации в Соледаре. По его словам, город не контролирует ни одна из сторон, идут городские бои.