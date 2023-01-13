Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что у его ЧВК пытаются "украсть победу". Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Отвечая на вопрос журналистов относительно слов советника Госдепартамента Дерека Шолле о мерах, которые США могут предпринять против ЧВК, Пригожин дал понять, что считает своих недругов внутри России более опасным противником для ЧВК, чем американцев.

"Меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой. Значительный урон ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер". Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер"", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", - заявил Пригожин.

Он, очевидно, имеет в виду отсутствие упоминаний ЧВК "Вагнер" в сводках минобороны РФ о захвате Соледара, который, как утверждал Пригожин, штурмовали только "вагнеровцы".

При этом ранее Пригожин комментировал отсутствие упоминаний его военной кампании в сводках минобороны РФ по захвату Соледара так: "На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается", - публикует слова Пригожина его пресс-служба, приводя вопросы от СМИ по поводу расхождения его позиции (Пригожин утверждал, что кроме "Вагнера" никто больше в захвате Соледара не участвовал) и минобороны РФ (там заявляли, что Соледар захватили благодаря "маневру десантников").

Отметим, однако, что в российских СМИ, не говоря уже о телеграм-каналах, запрета на упоминание "вагнеровцев" не наблюдается. Наоборот - они там представляются как главные "герои Соледара". Показателен в этом плане вчерашний сюжет на главном федеральном канале "Россия 1" из Соледара, который целиком посвящён "Вагнеру"

О том, кто такой Пригожин и что такое ЧВК "Вагнер", мы подробно писали в отдельном материале.

Напомним, 10 января Пригожин сообщал о захвате Соледара и формировании котла в городе.

Ранее мы писали, что в ОП сообщили, что на данный момент, город Соледар не контролирует ни одна из сторон, идут городские бои.