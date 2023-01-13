В Соледаре идут городские бои, никто не контролирует город.

Об этом в интервью Ларисе Латыниной заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Идут бои, очень тяжелые и кровопролитные, и никто его не взял, никто его не контролирует. К сожалению, не контролирует его тотально и Украина. Там идут городские контактные бои. Там города, по сути, нету", – сказал он.

Ранее о том, что Соледар никто не контролирует, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

А Тарас Березовец заявил, что решение об отступлении украинских войск из Соледара будет принято в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.