В Сети появилось фото здания предприятия "Артемсоль" в Соледаре до войны и в нынешнее время.

Соответствующий снимок публикуют Telegram-каналы.

На фото заметно, что здание подверглось сильным разрушениям от обстрелов и пожаров снаружи и внутри, и узнать его можно лишь по поврежденной, но сохранившейся вывеске с названием предприятия.

Напомним, в сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о продолжающихся боях в Соледаре и в Бахмуте, и назвал защитников этих городов.

Ранее мы писали, что дислоцированный в Бахмуте капитан Первой бригады спецназа Украины Тарас Березовец заявил, что украинские подразделения все еще находятся на окраинах Соледара. Решение об отступлении украинских войск из города будет принято в ближайшие дни.

Также "Страна" подробно рассказывала, чем известен Соледар, за который идут ожесточенные бои.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.