Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 13 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что бои за Соледар, Бахмут и Кременную продолжаются. Также сообщил, что в районе Соледара воюет спецподразделение "Кракен", а Бахмут защищают Интернациональный легион и подразделение "Шаман". Рассказал о телефонных разговорах с президентом Словакии и премьером Албании.

Ранее мы писали, что дислоцированный в Бахмуте капитан Первой бригады спецназа Украины Тарас Березовец заявил, что украинские подразделения все еще находятся на окраинах Соледара. Решение об отступлении украинских войск из города будет принято в ближайшие дни.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак тоже рассказал о ситуации в Соледаре. По его словам, город не контролирует ни одна из сторон, идут городские бои.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.