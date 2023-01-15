Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска.

Об этом "Мадьяр" написал в Telegram.

Теперь фронт находится за пределами Соледара, добавил военный.

Напомним, ранее главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что единственный район, который удерживал ВСУ в Соледаре - это седьмой рудник.

"Таким образом, исходя из сообщения Мадьяра, украинские войска оставили Соледар", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что арабский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж из Соледара. Журналисты заявили, что украинские войска из последних сил держатся за окраины города.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.