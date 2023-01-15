Украинские войска из последних сил держатся за окраины Соледара - таков главный лейтмотив репортажа Al Jazeera с линии фронта.

Английская редакция арабского канала рассказывает, что город фактически потерян, но признаков общего отхода украинцев журналисты не увидели.

Более того - есть движение машин в из тыла сторону фронта. Правда, этих машин немного.

Телеканал показывает работу парамедиков, которые эвакуируют раненых. Заканчивается репортаж словами: "Битва в западных пригородах продолжается. С Соледаром еще не все решено".

Отметим, что репортаж появился в эфире сегодня утром, то есть, предположительно, был снят вчера в середине дня.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ заявили, что украинские военные, защищая Соледар Донецкой области, не дают противнику прорвать оборону. При этом серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

"Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, сделать окружение, о котором они мечтают, выйти в тыл и затем на оперативный простор, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Страна" также сообщала, что Бахмут и Соледар в украинской армии назвали самыми горячими точками на линии фронта.