Наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление.

Об этом сказал в воскресенье, 15 января, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Самые горячие точки, по его словам, - Соледар, а также Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

Враг нанес там 234 удара за истекшие сутки, произошло 32 боестолкновения.

"Они ротируют свои подразделения, особенно те, которые понесли потери, а потери у них там действительно велики. Они, в сущности, по телам своим наступают. В первую очередь – это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны. Это такой экстенсивный путь боевых действий, который ведет к большим потерям врага", - описал происходящее Череватый.

Ранее мы писали, что боец ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что украинская армия продолжает бои в Соледаре, а по некоторым направлениям ей удалось оттеснить "вагнеровцев".

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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