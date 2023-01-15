Украинскому командованию предстоит сделать выбор - стоит ли ему удерживать Бахмут Донецкой области или же отступить из города, чтобы сберечь силы.

Об этом пишет газета Washington Post.

"Украина стоит перед трудным выбором - насколько глубоко втягиваться в затяжные бои за осаждаемый Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте на фронте, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов", - пишет американское издание.

Бои под Бахмутом идут чрезвычайно интенсивно.

"Когда мы убиваем пятерых из 10 бойцов противника сразу, они снова пополняются до 10 в течение нескольких часов. Хотя они штурмуют небольшими группами, но люди постоянно пополняются, что дает им возможность очень часто штурмовать позиции - иногда пять, шесть, семь раз в течение дня", - говорит Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения Нацгвардии, дислоцированного к югу от города.

Теперь украинские военные должны решить, сколько еще сил и сколько боеприпасов и вооружений они могут потратить для продолжения защиты Бахмута - города, который многие военные аналитики считают имеющим относительно небольшое стратегическое значение на более широком поле боя, но который стал важным для обоих сторон с символической точки зрения", - пишет Washington Post.

"Для нас Бахмут такой же уголок нашей страны, как Соледар, Херсон, Мелитополь, Харьков или Днепр. Это наша родная земля. Мы сражаемся и будем бороться за каждый метр нашей земли. Но мы будем воевать умно: если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и действия. Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", - сказал Юрий Скала, командир разведывательного батальона, воюющего в настоящее время в Бахмуте.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писал, что Украина несет большие потери на участке фронта Бахмут-Соледар.

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