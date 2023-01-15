Журналист Юрий Бутусов, который ранее находился в Соледаре, опубликовал расширенный пост о ситуации в городе после того, как утром кратко сообщил о том, что украинским войскам пришлось оставить Соледар, где они держались на окраинах.

Свое сообщение журналист разместил в Facebook.

Бутусов подтвердил, что украинским войскам 10 января пришлось оставить жилые кварталы Соледара.

Теперь линия обороны проходит на промышленной окраине, у рудника 7.

"Это группа промышленных зданий, которая включена в административные границы города, но находится на расстоянии от жилых кварталов и является западной окраиной Соледара", - пишет Бутусов.

Он заявляет, что впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город и называет это поражением Украины.

Бутусов призывает власти честно признать это и сделать выводы на всех уровнях, а не сообщать только хорошие новости.

"Да, надо сказать правду, Соледар - это поражение. И она требует выводов: относительно честного и объективного информирования об обстановке, организации войск, управления, назначений и замен командного состава, своевременной ротации войск, своевременного усиления резервами атакованных участков, отбора и боевой подготовки", - пишет Бутусов.

Также Бутусов пишет, что Ставка верховного главнокомандующего "не смогла вовремя отреагировать по многим причинам".

Ранее "Страна" рассказывала, что, по данным американского "Института изучения войны, ВСУ не удерживают позиции в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.