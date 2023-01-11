Многие украинские солдаты на фронте сейчас получают обморожение из-за резкого похолодания и отсутствия необходимого снаряжения.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, находящийся в районе боевых действий.

"Низкая температура и холодные степные ветры быстро снижают боеспособность. К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима, как всегда пришла внезапно. Поэтому уважаемые волонтеры должны сделать это сами. Каждый боец должен иметь специальные средства для обогрева рук и ног", – написал Бутусов.

Ранее губернатор Сергей Гайдай говорил, что в Луганской области ожидается интенсификация боевых действий из-за ударивших морозов.

А издание Atlantic Council писало, что Украина собирает войска для нового большого контрнаступления к морю этой зимой.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.