Советник Офиса президента Алексей Арестович описал украинскую стратегию на зимне-весенний военный период. По его словам, Запад "медленно, но методично" снимает ограничения на передачу Киеву наступательного вооружения.

"Накопление Силами обороны бронетехники и других средств позволит подготовиться к нашей наступательной операции по освобождению законной территории. Рано или поздно мы получим и дальнобойные средства, и самолёты западного образца", - заявил советник Офиса президента в эфире у Марка Фейгина.

А пока этого не произошло, "нам необходимо сдержать готовящееся наступление и обеспечить противнику потерю наступательного потенциала".

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.