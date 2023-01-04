Советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал украинцев, распростряняющих картинки с надписями, сделанными якобы "трупами россиян".

Речь о телеграм-боте, который появился в ответ на завирусившийся в соцсетях скриншот "новости" "Комсомольской правды" с сообщением о том, что в Украине якобы выложили телами мертвых солдат портрет Степана Бандеры (на самом деле такой новости не существует, а скриншот является фейком).

После этого появился телеграм-бот, который в ответ на текстовое сообщение присылает картинку с этим текстом, где буквы образованы "трупами солдат".

"Я по поводу шрифта из мертвых и весёлой волне, которая прокатилась сетями и в которой многие из нас приняли участие. Вы даже представить себе не можете, что вы намотали себе на голову этим "весельем". Нельзя издеваться над мертвыми. Ни в каком варианте", - пишет Арестович.

Он заявил, что пишет это не так из-за реакции Запада или имиджа Украины, как из-за "кармы".

"Я ещё хочу спасти ваши личные собственные души. Карма на войне очень плотная", - пишет Арестович.

Он считает постинг картинок с надписями из тел "признаками личной слабости и глупости".

"Пытаясь "победить" уже погибших врагов, вы умираете заживо и убиваете ещё живущих своих. Не спрашивайте потом - по ком звонит колокольчик на Ютубе. Он звонит по вам", - закончил Арестович перефразированной цитатой Хэмингуэя.

Ранее Арестович призвал ввести в Украине монархию и сказать, что мы собираем земли Рюриковичей.

Также мы писали о том, как Арестович назвал условия для успешного будущего Украины.