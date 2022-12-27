В Украину вернули тела еще 42 погибших военных. Общее число погибших, которых удалось вернуть - 869 человек.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех", – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Он также напомнил о работающей горячей линии по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247.

Также о пропавшем человеке можно сообщить лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные сообщения лучше отправлять в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Напомним, в Минреинтеграции призывают украинцев быть осторожными, возвращаясь на деоккупированные территории.

Также "Страна" писала, как Минреинтеграции запускает чат-бот по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.