В Украину вернули тела еще 42 погибших военных
В Украину вернули тела еще 42 погибших военных. Общее число погибших, которых удалось вернуть - 869 человек.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех", – подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
Он также напомнил о работающей горячей линии по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247.
Также о пропавшем человеке можно сообщить лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные сообщения лучше отправлять в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.
Напомним, в Минреинтеграции призывают украинцев быть осторожными, возвращаясь на деоккупированные территории.
Также "Страна" писала, как Минреинтеграции запускает чат-бот по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи.
Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.