Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило в Телеграм чат-бот Minre_1548_Help_Bot. Его создали для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Чат-ботом также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину.

В Минреинтеграции напомнили, что продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий. Горячая линия ведомства по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096)0788433.

Кроме того, Минреинтеграции работает над организацией бесплатного гуманитарного эвакуационного маршрута для принудительно вывезенных в РФ украинцев по направлению Эстония – Латвия – Литва – Польша.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.

Также мы писали, что в "Дие" стали доступны пенсионное, вид на жительство, документы на английском и шеринг авто.