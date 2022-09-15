Сегодня, 15 сентября, в школах Львова идет эвакуация поле поступившего сообщение о заминировании большинства учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

Напомним, в понедельник была массовая эвакуация из-за сообщений о минированиях в школах Киева.

Также "Страна" писала об эвакуации из ТРЦ Lavina Mall в Киеве посетителей и работников.

14 сентября в неподконтрольных Харцызске и Иловайске эвакуировали учащихся школ из-за сообщений о минировании.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.