В День независимости в Украине снова началась волна сообщений о минированиях. На вокзалах и в ТЦ Львова, Мукачево, Винницы, Хмельницкого, Ровно ищут "взрывчатку".

В Мукачево сообщили о минировании рынка. В Ровно также ищут бомбу на рынке Сагайдачного.

В Хмельницком поступила информация о "заминировании" железнодорожного вокзала. В Ровно около 11:20 поступило сообщение о "заминировании" ж/д вокзала. Работники ГосЧС передали информацию в полицию и на месте происшествия находятся все чрезвычайные службы.

Кроме того, позже ГосЧС получила сообщение о возможном заминировании еще двух объектов в Ровно: автостоянки возле рынка на Сагайдачного и автовокзала на улице Киевской. С последнего места эвакуируют людей.

Также сообщают о "минировании" железнодорожного вокзала в Виннице.

В полицию также поступила анонимная информация о "заминировании" еще 5 объектов во Львове. Это торговый центр "Магнус", железнодорожный вокзал, автовокзал на улице Стрыйской, Винниковский рынок, Краковский рынок.

Полиция, ГосЧС и взрывотехники сейчас работают по данным адресам.

Напомним, после волны минирований в июле, когда взрывчатку искали на вокзале в Виннице, Тернополе и Черкассах, СБУ задержала хакеров, которые сообщали о минированиях целых два года. Задержанными оказались региональные руководители группы анонимных минеров "FR Destructor", которые и организовали кампанию лжеминирований по всей стране. Хакеров разоблачили по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.

Напомним, что ранее в Харькове задержали айтишника, который "заминировал" госучреждения, вокзалы, аэропорт и ТРЦ. Он отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений в Харькове и был причастен по меньшей мере к 14 случаям "минирования".

Также мы писали, как глава МВД Денис Монастырский ранее обвинил т.н. "ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по всей Украине. Он сказал, что все это делается с целью распространения паники среди населения.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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