Днем в понедельник, 12 сентября, в ряд школ украинской столицы поступили сообщения о минировании. Родителям учеников приходят сообщения о том, чтобы забрали детей с уроков.

Очевидцы рассказали "Стране" о приезде полиции в некоторые школы Печерского района Киева.

У тех, кто учится в этих школах дистанционно, трансляция уроков прервалась.

Ранее мы писали, что в День Независимости по Украине прокатилась волна сообщений о минированиях. Взрывчатку искали на вокзалах и рынках во многих городах нашей страны - на вокзалах и в ТЦ Львова, Мукачево, Винницы, Хмельницкого и Ровно.

Также мы сообщали, как после волны минирований в июле текущего года, когда взрывчатку искали на вокзале в Виннице, Тернополе и Черкассах, СБУ задержала хакеров, которые сообщали о минированиях целых два года. Задержанными оказались региональные руководители группы анонимных минеров "FR Destructor", которые и организовали кампанию лжеминирований по всей стране. Хакеров разоблачили по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.