В Харцызске, который находится под контролем т.н. "ДНР", идет эвакуация из школ. Сообщается, что во все школы Харцызска поступило анонимное сообщение о минировании.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Сообщают и о минировании школ в Иловайске.

Напомним, 10 июля на неподконтрольных территориях Донбасса прошла серия взрывов с пожарами.

Также "Страна" писала о волне минирований, которая началась в Украине 24 августа, в День Независимости. Взрывчатку искали на вокзалах и рынках по всей стране.

Ранее глава МВД Денис Монастырский обвинил т.н. "ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по всей Украине. Он сказал, что все это делается с целью распространения паники среди населения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.