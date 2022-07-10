На оккупированных территориях произошел масштабный ночной обстрел. Местные жители в социальных сетях сообщают про Взрывы в Алчевске, Шахтерске, Торезе, Харцызске и Донецке, где уже с утра горит здание шахты им. Калинина.

Также были удары по "глубокому тылу" "ДНР" - в Шахтёрске и Торезе.

Отметим, что в последнее время на неподконтрольных территориях регулярно происходят обстрелы. Часто горят склады боеприпасов, расположенные в тыловых городах врага.

Например, в оккупированном Шахтерске взрывы от детонации боеприпасов на складе были такой силы, что мирных жителей начали эвакуировать из города.

Однако от таких взрывов также могут страдать и мирные жители - недавно в Донецке сообщали про 14 погибших.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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