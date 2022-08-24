Волна минирований, прокатившаяся с утра по Украине, теперь и в России. РИА "Новости" сообщают, что все торговые центры в Москве "заминировали".

При том виновными в серии "минирований" называют "анонимов из Украины". Сообщения о "минированиях" ТЦ поступили в экстренные службы.

Сообщается, что проводятся выборочные проверки.

Напомним, с утра бомбы искали на вокзалах и рынках правобережной Украины.

Напомним, в июле взрывчатку искали на вокзале в Виннице, Тернополе и Черкассах. После этого СБУ задержала хакеров, которые сообщали о минированиях целых два года.

Задержанными оказались региональные руководители группы анонимных минеров "FR Destructor", которые и организовали кампанию лжеминирований по всей стране. Хакеров разоблачили по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.

Напомним, что ранее в Харькове задержали айтишника, который "заминировал" госучреждения, вокзалы, аэропорт и ТРЦ. Он был причастен по меньшей мере к 14 случаям "минирования".

Также мы писали, как глава МВД Денис Монастырский ранее обвинил т.н. "ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по всей Украине. Он сказал, что все это делается с целью распространения паники среди населения.