Заместитель министра обороны Анна Маляр выпустила пост, где прокомментировала заявления об отходе ВСУ из Соледара.

Такое заявление в воскресенье, 15 января, сделал командир с позывным "Мадьяр", который воевал в городе.

Соответствующее сообщение Маляр опубликовала на своей странице в Facebook.

Заместитель Алексея Резникова сначала заявила, что за раскрытие информации о передвижении украинских войск предусмотрена уголовная ответственность. И что такие данные имеет право публиковать только Генштаб и другие официальные источники.

Далее Маляр процитировала сегодняшние сводки Генштаба, где говорится, что за город продолжаются бои.

"Если простым языком - продолжаются бои. Все остальное – непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (ибо это тайна)", - пояснила замминистра.

Также она заявила, что данные Генштаба составляются так, чтобы не нарушить военных планов Украины.

"Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, ставшие им известными. Чем наносят вред нашей обороне", - сказала Маляр.

Под "гражданскими лицами" замминистра обороны, вероятно, подразумевала журналиста Юрия Бутусова, который сегодня также заявлял о потере Соледара и критиковал высшее командование.

Ранее мы писали, что в своем сегодняшнем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о продолжении боев в Соледаре.