По состоянию на утро вторника, 17 января, обломки разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре разобраны на 90%. Спасательная операция продолжается уже более 63 часов.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По состоянию на 07:35 17 января спасены 39 человек. 40 человек погибли. Известно о 79 раненых, среди которых 16 детей. В больницах сейчас находятся 28 пострадавших, 10 из них - в тяжелом состоянии. 25 жителей дома разыскиваются.

Напомним, по данным местных властей, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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