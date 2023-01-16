Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в новом обращении президента:

Сообщил, что в Днепре продолжается спасательная операция в разрушенном ракетой доме. Спасены 39 человек, 40 погибли. Пообещал, что виновные получат приговор.

Рассказал о новом заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором докладывали командующие и представители разведки. Рассматривали варианты реагирования на действия российской армии, отдельно рассмотрели ситуацию на Донбассе и на южном направлении.

Поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за новый пакет помощи, в который вошли танки.

Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов и визите главы ОБСЕ в Киев.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.