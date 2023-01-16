Появляются все новые подробности о жертвах обрушения в Днепре многоэтажки. Так, стало известно, что из-за попадания ракеты в жилой дом погибла семья Францевых - 39-летняя Оксана и две ее дочери: тринадцатилетняя Лейла и трехлетняя Михайлина.

Об этом сообщили в Инстаграме близкие семьи.

"Оксану и двух ее девочек нашли под завалами, к сожалению, они погибли. Это большая трагедия для каждого днепрянина", - сообщили родственники погибшей.

Отмечается, что женщина с детьми жила на 5-м этаже, в момент обстрела все находились в квартире. Муж Оксаны и отец младшей дочери Евгений Линкевич работает учителем физкультуры в 130-й школе Днепра. Его на момент попадания ракеты в квартире не было.

Напомним, по последним данным при ударе по дому в Днепре погибли 40 человек. Район в Днепре, где был прилет в жилой дом, полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Ранее мы публиковали фото разбора завалов многоэтажки в Днепре.

Как писала "Страна", в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

СБУ уже назвала имена российских военных, причастных к этому ракетному удару. Кроме того, СБУ заявила, что "в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому".